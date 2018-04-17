Порошенко назначил третьего из четырех членов Совета Нацбанка по квоте президента
Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 17 апреля 2018 года назначил членом Совета Национального банка, сроком на пять лет, Николая Каленского, в настоящее время занимающего пост директора Центрального хранилища НБУ.
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Как сообщается на сайте Нацбанка, с назначением Каленского президент назначил трех из четырех членов совета по своей квоте.
По информации НБУ, Каленский полностью соответствует законодательным требованиям для назначения на этот пост, имея специальное образование и более 40 лет опыта работы в финансовой и управленческой сферах.
В частности, Каленский работает в системе НБУ с 2011 года, в том числе с апреля 2016 года – на посту директора Центрального хранилища, успешно обеспечивая прием, выдачу банкнот и монет региональным подразделениям регулятора и банкам, учет и хранение банкнот и монет, перевозку наличных денег.
Также Каленский имеет опыт работы на руководящих должностях в Контрольно-ревизионном управлении, Министерстве финансов Украины, Государственной таможенной службе, Аппарате Верховной Рады.
В 1980 году Каленский закончил Тернопольский государственный экономический университет по специальности «Финансы и кредит». Имеет звание кандидата экономических наук и заслуженного экономиста Украины.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в октябре 2016 года своим указом назначил членами Совета НБУ, который формируется главой государства и Верховной Радой, Богдана Данилишина и Василия Фурмана.
Верховная Рада назначила новых членов Совета НБУ по парламентской квоте в июле 2016 года. В том числе, в состав совета вошли Виктор Козюк, Елена Щербакова, Тимофей Милованов и Вера Рычаковская.
Глава НБУ Яков Смолий входит в состав Совета НБУ по должности.