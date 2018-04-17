Порошенко назначил третьего из четырех членов Совета Нацбанка по квоте президента

Членом совета стал Николай Каленский - директор Центрального хранилища НБУ.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 17 апреля 2018 года назначил членом Совета Национального банка, сроком на пять лет, Николая Каленского, в настоящее время занимающего пост директора Центрального хранилища НБУ.

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Как сообщается на сайте Нацбанка, с назначением Каленского президент назначил трех из четырех членов совета по своей квоте.

По информации НБУ, Каленский полностью соответствует законодательным требованиям для назначения на этот пост, имея специальное образование и более 40 лет опыта работы в финансовой и управленческой сферах.

В частности, Каленский работает в системе НБУ с 2011 года, в том числе с апреля 2016 года – на посту директора Центрального хранилища, успешно обеспечивая прием, выдачу банкнот и монет региональным подразделениям регулятора и банкам, учет и хранение банкнот и монет, перевозку наличных денег.

Также Каленский имеет опыт работы на руководящих должностях в Контрольно-ревизионном управлении, Министерстве финансов Украины, Государственной таможенной службе, Аппарате Верховной Рады.

В 1980 году Каленский закончил Тернопольский государственный экономический университет по специальности «Финансы и кредит». Имеет звание кандидата экономических наук и заслуженного экономиста Украины.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в октябре 2016 года своим указом назначил членами Совета НБУ, который формируется главой государства и Верховной Радой, Богдана Данилишина и Василия Фурмана.

Верховная Рада назначила новых членов Совета НБУ по парламентской квоте в июле 2016 года. В том числе, в состав совета вошли Виктор Козюк, Елена Щербакова, Тимофей Милованов и Вера Рычаковская.

Глава НБУ Яков Смолий входит в состав Совета НБУ по должности.