Бывшие акционеры «Хрещатика» накануне банкротства вывели из него 3,3 миллиарда – Фонд гарантирования

Попытки легализовать эти схемы через суды лишают кредиторов банка возможности вернуть свои средства.

Бывшие акционеры и связанные лица банка «Хрещатик» накануне банкротства финучреждения реализовали схемы вывода активов на сумму почти 3,3 млрд грн.

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«Почти 3,3 млрд грн выведенных активов - это примерный результат реализованных в банке «Хрещатик» схем накануне признания банка неплатежеспособным», - говорится в сообщении пресс-службы Фонда.

По информации Фонда, попытки бывших акционеров и связанных с банком лиц через суды легализовать эти схемы лишают возможности вернуть свои средства кредиторов четвёртой очереди, заявивших требования к банку на сумму 1,1 млрд грн, или крупных вкладчиков банка со вкладами свыше 200 тыс. грн.

Также, как отметили в Фонде, под вопросом возврат в полном объеме выплаченного гарантированного возмещения вкладчикам банка на 2,7 млрд грн, из которых на сегодня за счет продажи и управления активами банка удалось вернуть лишь 0,8 млрд грн.

«Если же «заинтересованным сторонам» вообще удастся оспорить правомерность выведения банка с рынка - расчет с кредиторами фактически будет заблокирован, а бремя возврата выплаченных Фондом средств ляжет на плечи государственного бюджета», - подчеркнули в Фонде, отмечая, что в таком случае каждый работающий украинец заплатит за это в среднем по 1,5 тыс. грн.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал ликвидацию банка «Хрещатик» в июне 2016 года. Временная администрация работала в банке с апреля 2016 года.

Банк «Хрещатик» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Ключевыми владельцами финучреждения были: гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.