МВФ: рост потребительских цен в Украине наиболее высокий среди всех стран СНГ

Фонд оценил среднегодовую инфляцию в Украине в 2017 году в 14,4%.

Международный валютный фонд оценил среднегодовую инфляцию в Украине в 2017 году в 14,4%, что превысило прогноз Фонда, составлявший 12,8%.

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Соответствующая оценка содержится в аналитическом материале МВФ о перспективах мировой экономики, опубликованном на сайте Фонда.

При этом инфляция в Украине в 2017 году оказалась наиболее высокой среди всех стран СНГ.

Оценка МВФ роста экономики Украины в 2017 году совпала с официальной статистикой - 2,5%.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики оценила инфляцию в Украине в 2017 году, рассчитываемую как сравнение показателя роста потребительских цен по состоянию на конец года с показателем на конец предыдущего года, в 13,6%.

В течение прошлого года Фонд несколько раз ухудшал прогноз инфляции в Украине, сначала с 10% до 11,5%, позже - до 12,8%. Эксперты Фонда называли быстрый рост заработных плат в стране одним из главных факторов ускорения роста цен.

МВФ прогнозирует инфляцию в Украине в 2018 году на уровне 11%, в 2019 году - на уровне 8%.

Справка УНИАН. Украина является ассоциированным, а не постоянным членом СНГ. Однако МВФ включает Украину в эту группу стран в связи со схожестью экономической структуры и географическим положением.