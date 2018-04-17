Минэкономразвития создало госпредприятие «Прозорро Продажи»

За время пилотного функционирования система "Prozorro.Продажи" позволила продать госимущество на более чем 8 млрд грн.

Министерство экономического развития и торговли создало государственное предприятия по продаже госимущества «Прозорро Продажи», оформив таким образом пилотный проект «Prozorro.Продажи».

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

«Пилотный проект «Prozorro.Продажи» постепенно завершается, и реформа государственных продаж переходит на новый, государственный этап», - говорится в сообщении.

Задачей нового предприятия будет создание единой системы электронных аукционов, которая позволит эффективно продавать госимущество.

Исполняющим обязанности директора госкомпании назначен проектный менеджер Prozorro Алексей Соболев, ранее возглавлявший пилотный проект. Набсовет предприятия будет независимым, в него войдут представители министерств и три независимых эксперта, конкурс по отбору которых будет открытым.

«Закон о приватизации был подписан, а значит, теперь небольшие госкомпании будут продаваться исключительно через «Prozorro.Продажи». Сейчас идет техническая подготовка, и первый аукцион состоится уже в июне. В целом Фонд госимущества огласил перечень из 600 предприятий, которые будут выставлены на прозрачные аукционы в этом году», - приводит пресс-служба слова Соболева.

Как сообщал УНИАН, система реализации госимущества «Prozorro.Продажи» начала работу в пилотном режиме в ноябре 2016 года. Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о ее обязательном использовании с 1 января 2017 года для реализации всех активов неплатежеспособных банков, которые находятся в распоряжении фонда.

За время работы в пилотном режиме система позволила продать госимущество на более чем 8 млрд грн.

В 2018 году прогнозный объем продаж госимущества через систему Prozorro составляет 10 млрд грн.