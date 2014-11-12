Украина потратит 300 млн гривень на восстановление освобожденных территорий Донбасса
Кабинет министров Украины выделил 300 млн грн на проекты восстановления районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются украинскими властями.
Об этом сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
«Правительство выделяет 300 млн грн в Донецкую и Луганскую области, которые контролируются украинской властью. Я прошу начать финансирование тех территорий, которые контролируются властями», - сказал Яценюк.
Читайте такжеВ Минрегионе предлагают выделить 300 млн гривень на восстановление инфраструктуры Донбасса
Он отметил, что многие люди сегодня возвращаются на освобожденные территории или переезжают туда с территорий, подконтрольных боевикам. Однако людям, по словам премьер-министра, необходима как сугубо финансовая помощь, так и помощь по восстановлению инфраструктуры – больниц, школ и других объектов.
Ранее УНИАН сообщал, что на ремонт разбомбленных дорог на Донбассе необходимо более 2 млрд гривень.