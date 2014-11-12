Украина потратит 300 млн гривень на восстановление освобожденных территорий Донбасса

Об этом сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Правительство выделяет 300 млн грн в Донецкую и Луганскую области, которые контролируются украинской властью. Я прошу начать финансирование тех территорий, которые контролируются властями», - сказал Яценюк.

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Он отметил, что многие люди сегодня возвращаются на освобожденные территории или переезжают туда с территорий, подконтрольных боевикам. Однако людям, по словам премьер-министра, необходима как сугубо финансовая помощь, так и помощь по восстановлению инфраструктуры – больниц, школ и других объектов.

Ранее УНИАН сообщал, что на ремонт разбомбленных дорог на Донбассе необходимо более 2 млрд гривень.