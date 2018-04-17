В Кабмине создали рабочую группу по мониторингу торговых отношений с Россией

В Минэкономразвития отметили важность мониторинга в условиях военной и торговой агрессии РФ.

Министерство экономического развития и торговли Украины создало рабочую группу по мониторингу торговых отношений с Россией в рамках правительственного Совета по международной торговле.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на слова министра Степана Кубива в ходе первого заседания совета.

«Минэкономразвития создало специальную рабочую группу при Совете по международной торговле, которая будет заниматься мониторингом и разработкой рекомендаций относительно торговых отношений с РФ. Это крайне важно в условиях военной и торговой агрессии со стороны РФ», - отметил Кубив.

По данным Минэкономразвития, в рамках Совета по международной торговле будет функционировать еще четыре рабочих группы: по упрощению процедур торговли, по продвижению экспорта, по улучшению системы таможенно-тарифного регулирования и торговой защиты, а также по разработке стратегии реализации государственной политики в сфере международной торговли.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году параллельно с военной агрессией в Украине Российская Федерация начала и торгово-экономическую войну, введя эмбарго на ряд чувствительных товаров украинского экспорта. Украина применила ответные меры. Зимой 2016 года был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. Позднее Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.

Украина подала ряд исков во Всемирную торговую организацию по фактам российских торговых ограничений.

С 2014 года доля России в украинском экспорте снизилась до 9% с почти 30%.