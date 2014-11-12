S&P понизило прогноз по рейтингу МТС в нацвалюте до "негативного"

Международное рейтинговое агентство S&P понизило прогноз по корпоративному кредитному рейтингу МТС в национальной валюте, установленному на уровне "BBB-", до "негативного" со "стабильного", передает ПРАЙМ.

Как говорится в сообщении S&P, в то же время рейтинг компании в национальной и иностранной валюте подтвержден на уровне "BBB-", а прогноз по кредитному рейтингу МТС в иностранной валюте сохранен на "негативном" уровне.

Читайте также«МТС Украина» продала свое имущество в оккупированном Крыму почти за 18 млн евро"Негативный" прогноз по рейтингу МТС в национальной валюте отражает аналогичный прогноз по рейтингу АФК "Система", которая является материнской компанией МТС, говорится в сообщении S&P.

Напомним, «МТС Украина» является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания оказывает услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 22 млн абонентов.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).