Почем сегодня валюта: курс гривни от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 18 апреля: 100 USD – 2608.2873 грн; 100 EUR – 3223.0606 грн; 10 RUR – 4.2657 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2608.2873 (17 апреля – 2608.9279)

100 EUR – 3223.0606 (17 апреля – 3227.2438)

10 RUR – 4.2657 (17 апреля – 4.1891)

Во вторник, 17 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,07/26,10 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,26/32,30 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4016/0,4022 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0829 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 608 сделок на сумму 431,92 млн долл.