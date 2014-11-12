В НБУ заявили, что равновесный курс будет найден после остановки девальвации

«Мы ищем равновесный курс. Равновесный курс будет найден тогда, когда остановится девальвация. Если рынок будет колебаться незначительно возле какой-то цены, значит можно назвать ее равновесной. Если гривня начнет укрепляться, то это тоже не равновесие спроса и предложения», - сказал Пономаренко.

Чиновник напомнил о готовности регулятора ввести дополнительные административные меры на валютном рынке, если возникнет такая необходимость, обсуждение которых постоянно происходит в ходе совещаний с руководством крупнейших 40 банков в НБУ.

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Напомним, Нацбанк с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 11 ноября с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 15,7714 грн/долл., что на 97 копеек ниже официального курса на предыдущий рабочий день и является новым историческим минимальным его значением.

НБУ 12 ноября с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 15,7496 грн/долл., и таким образом с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 97% (на 7,77 грн), или почти в 2 раза.

С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала еще два раза: в 1998 году - почти в три раза - до около 5 с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.