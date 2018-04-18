Доллар выше 30 гривень: Кабмин подготовил макропрогноз на следующие три года

Минфин ожидает ускорения роста экономики Украины в 2019 году до 3,6%, снижения инфляции до 6,5% и курс на уровне 30,5 грн/долл.

Министерство финансов Украины ожидает ускорения роста экономики Украины в 2019 году до 3,6%, снижения инфляции до 6,5% и среднегодовой курс гривни на уровне 30,5 грн/долл.

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Об этом говорится в проекте основных направлений бюджетной политики Украины, который правительство рассмотрит на заседании в среду.

Дефицит бюджета в 2019 году прогнозируется на уровне 2,2% ВВП.

При этом в 2020 и 2021 году рост экономики прогнозируется соответственно на уровне 4% и 6,3%, инфляция - на уровне 5% и 4,8%, уровень безработицы - 8,5% и 8,3%, среднегодовой курс гривни - 31,4 грн/долл. и 31,8 грн/долл. Граничный размер дефицита госбюджета в 2019-2020 годах планируется на уровне 2% ВВП.

Кроме того, граничный размер государственного долга в 2019 году прогнозируется на уровне 56% ВВП, в 2020 году - 54%, в 2021 году - 53%.

Согласно проекту документа, основные макроэкономические показатели являются предварительными, ориентировочными и могут быть скорректированы на основании уточнения статистических данных и изменения социально-экономических обстоятельств.

Как сообщал УНИАН, эксперты, опрошенные Министерством экономического развития и торговли, улучшили прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,2% с 3%, при этом ухудшили прогноз на 2019 год до 3,1% с 3,6%, на 2020 год - до 3,3% с 4%. Согласно экспертному консенсус-прогнозу, средний курс гривни в 2018 году может составить 27,60 грн/долл., в 2019 году - 29,43 грн/долл., в 2020 году - 31 грн/долл., в 2021 году - 31 грн/долл.

Среднесрочная бюджетная резолюция, подготовленная в 2017 году на 2018-2020 годы, предусматривает средневзвешенный курс гривни в 2018-м – 29,3 грн/долл., 2019-м – 30,5 грн/долл., 2020-м - 31 грн/долл. Курс на конец 2018 года прогнозируется на уровне 30,1 грн/долл.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2018 год, принятый Верховной Радой 7 декабря и подписан президентом Петром Порошенко 30 декабря 2017 года, стал «пилотным» проектом, впервые разработанным на базе среднесрочной бюджетной резолюции.

Для реализации бюджетной реформы Минфин разработал законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс Украины, предусматривающие внедрение трехлетней Бюджетной декларации. Проект одобрен Кабинетом министров 31 января 2018 года.