ЕС выделяет Украине кредит в 260 млн евро

Об этом сообщает Еврокомиссия, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

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"Этот платеж добавляется к 600 млн евро, которые были выделены с начала мая в рамках двух программ макрофинансовой помощи Украине. Таким образом, остается еще 750 млн евро в рамках существующих для Украины программ", - отмечается в сообщении ЕК.

Напомним, в мае Евросоюз согласился дать Украине кредит в 1 млрд евро.

Как сообщал УНИАН, в марте ЕС принял решение о выделении Киеву помощи в размере 11 млрд евро, из которых 1,6 млрд евро - кредиты (в них входит 1 миллиард евро, который предоставляется в соответствии с подписанным меморандумом), 1,4 млрд евро - помощь, Европейский банк реконструкции и развития предоставит 5 млрд евро, а еще 3 млрд поступят от Европейского инвестиционного банка.