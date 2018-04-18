Украина не выполнила два условия для продолжения сотрудничества с МВФ - Данилюк

По словам министра, это принятие закона об антикоррупционном суде и утверждение механизма автоматической корректировки тарифов на газ.

Украина не выполнила две предварительные меры (prior actions) для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда, заявил министр финансов Александр Данилюк.

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«По программе сотрудничества с МВФ в настоящее время есть две предварительные меры, которые не выполнены. Первая – это принятие закона об антикоррупционном суде. И вторая - утверждение механизма автоматической корректировки тарифов на газ к рыночному уровню», - сказал Данилюк, отвечая на вопросы в ходе круглого стола Atlantic Council в Вашингтоне, США.

По его словам, закон об антикоррупционом суде может быть принят в апреле-мае текущего года.

Что касается тарифов на газ, то как пояснил министр, речь идет не о конкретных ценах, а о создании в Украине конкурентного рынка газа.

Ранее министр прогнозировал, что Украина получит очередной транш кредита МВФ на сумму 2 млрд долл. в мае-июне текущего года.

По прогнозам Национального банка Украины, получение очередного транша МВФ возможно в начале третьего квартала.

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Срок программы истекает в марте 2019 года.

26 января президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле.

В ответ в МВФ заявили, что для получения очередного транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.