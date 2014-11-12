НБУ 11 ноября предоставил банкам рефинансирование еще на 1,4 млрд гривень

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, НБУ предоставил рефинансирование шести банкам на 1 день под 17,5% годовых.

Также регулятор продал депозитные сертификаты на 6,005 млрд грн 17 банкам под 7,5% годовых на один день, на 773 млн грн 5 банкам на 7 дней под 9,5% годовых, на 250 млн грн четырем банкам на 14 дней под 10% годовых.

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Объем межбанковского кредитного рынка по сравнению с предыдущим торговым днем снизился до 3,274 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 14,9%, в т.ч. по кредитам овернайт – 14,7% годовых.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 10 ноября предоставил банкам рефинансирование на 1,806 млрд грн и продал депозитные сертификаты на 5,420 млрд грн. Объем межбанковского кредитного рынка составил 6,548 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка – 14,2%, в т.ч. по кредитам овернайт – 13,5% годовых.