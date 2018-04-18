Нацбанк выпустит памятную монету «Автономная Республика Крым»

Номинал монеты - 5 гривень, тираж выпуска - 45 тысяч штук.

Национальный банк Украины с 25 апреля выпустит в обращение биметаллическую памятную монету «Автономная Республика Крым» номиналом 5 гривень.

Читайте такжеВ Украине чеканят новые монеты: как создают металлические 1 и 2 гривни (фото, видео)

«Ввести в обращение с 25 апреля 2018 года памятную монету Украины «Автономная Республика Крым» из серии «Области Украины» номиналом 5 гривень из биметалла», - сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, тираж выпуска монеты составит 45 тысяч штук, а категория качества чеканки - «специальный анциркулейтед».

Эскизы монеты и ее описание пока не обнародованы.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2017 году реализовал более 1,2 млн памятных монет на общую сумму 106,2 млн грн, в том числе 830 монет из золота, 47,3 тысяч монет из серебра и 1,2 млн монет из нейзильбера.

За этот период НБУ ввел в обращение 47 памятных монет, в том числе 11 серебряных, 9 биметаллических, 27 из нейзильбера, а также выпустил 4 памятные медали.