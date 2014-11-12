В НБУ придумали, как выйти на оптимальный курс гривни

Об этом сообщил журналистам начальник управления валютных операций и анализа финансовых рынков НБУ Сергей Пономаренко. «Сегодня мы имеем первые позитивные результаты аукциона. Курс гривни начал укрепляться. Это хорошая новость, ведь это означает, что на этих ценовых уровнях уже есть экспортеры, которые хотят продать валютную выручку, и есть импортеры, которые решили не покупать валюту. Банки это почувствовали и отразили в своих заявках, поданных регулятору», - сказал Пономаренко. Чиновник сообщил, что по результатам сегодняшнего аукциона средневзвешенный курс гривни составил 15,7350 грн за доллар США, курс отсечения - 15,6075 грн за доллар США.

Читайте такжеНацбанк сегодня продавал доллары по 15,74 грнКроме того, Пономаренко рассказал о новых правилах, по которым проводился валютный аукцион 12 ноября: «Было принято решение ориентироваться на средневзвешенный курс. То есть заявки банков удовлетворяются, начиная с тех, кто предложил курс покупки на уровне средневзвешенного курса и ниже. По моему мнению, такой метод соответствует ожиданиям всех участников наших ежедневных аукционов», - пояснил он.