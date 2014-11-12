В НБУ придумали, как выйти на оптимальный курс гривни
Сегодня появились первые позитивные результаты аукционов Национального банка Украины по поиску равновесного курса, о чем свидетельствует укрепление национальной валюты на межбанковском валютном рынке.
- В Нацбанке заявляют о первых результатах аукционов по поиску равновесного курса / Фото УНИАН
Об этом сообщил журналистам начальник управления валютных операций и анализа финансовых рынков НБУ Сергей Пономаренко.
«Сегодня мы имеем первые позитивные результаты аукциона. Курс гривни начал укрепляться. Это хорошая новость, ведь это означает, что на этих ценовых уровнях уже есть экспортеры, которые хотят продать валютную выручку, и есть импортеры, которые решили не покупать валюту. Банки это почувствовали и отразили в своих заявках, поданных регулятору», - сказал Пономаренко.
Чиновник сообщил, что по результатам сегодняшнего аукциона средневзвешенный курс гривни составил 15,7350 грн за доллар США, курс отсечения - 15,6075 грн за доллар США.
Читайте такжеНацбанк сегодня продавал доллары по 15,74 грнКроме того, Пономаренко рассказал о новых правилах, по которым проводился валютный аукцион 12 ноября: «Было принято решение ориентироваться на средневзвешенный курс. То есть заявки банков удовлетворяются, начиная с тех, кто предложил курс покупки на уровне средневзвешенного курса и ниже. По моему мнению, такой метод соответствует ожиданиям всех участников наших ежедневных аукционов», - пояснил он.
Напомним, Нацбанк с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.
Как сообщал УНИАН, Нацбанк 11 ноября с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 15,7714 грн/долл., что на 97 копеек ниже официального курса на предыдущий рабочий день и является новым историческим минимальным его значением.
НБУ 12 ноября с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 15,7496 грн/долл., и таким образом с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 97% (на 7,77 грн), или почти в 2 раза.
С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала еще два раза: в 1998 году - почти в три раза - до около 5 с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.