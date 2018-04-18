Кабмин утвердил бюджетную политику на три года: что будет с гривней, ВВП и госдолгом

Правительство намерено обеспечить сбалансированность и стойкость бюджетной системы.

Кабинет министров Украины утвердил основные направления бюджетной политики на 2019-2021 годы.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение «Об утверждении проекта Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы» было принято без обсуждения на заседании правительства в среду.

Согласно документу, правительство намерено обеспечить сбалансированность и стойкость бюджетной системы. В частности, в сфере фискальной политики Кабмин намерен пересмотреть акцизные налоги на алкогольные напитки, экологический налог и рентную плату, приблизить ставки акцизного налога на табачные изделия к уровню ЕС, провести переговоры об устранении двойного налогообложения с Германией, Францией, Индией, Казахстаном, Черногорией, ОАЭ, Молдовой.

Также правительство намерено обеспечить реализацию инвестиционных проектов в социально-культурной сфере, охране здоровья, энергетической сфере, перерабатывающей промышленности, экологической и транспортной сферах, предоставлении государственных услуг.

Кроме того, Кабмин планирует сохранить курс на финансовую децентрализацию.

Как сообщал УНИАН, проект основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы предусматривает ускорение роста экономики Украины в 2019 году до 3,6%, снижение инфляции до 6,5% и среднегодовой курс гривни на уровне 30,5 грн/долл.

Дефицит бюджета в 2019 году прогнозируется на уровне 2,2% ВВП.

При этом в 2020 и 2021 году рост экономики прогнозируется соответственно на уровне 4% и 6,3%, инфляция - на уровне 5% и 4,8%, уровень безработицы - 8,5% и 8,3%, среднегодовой курс гривни - 31,4 грн/долл. и 31,8 грн/долл. Граничный размер дефицита госбюджета в 2020-2021 годах планируется на уровне 2% ВВП.

Кроме того, граничный размер государственного долга в 2019 году прогнозируется на уровне 56% ВВП, в 2020 году - 54%, в 2021 году - 53%.