Нацбанк повысил учетную ставку до 14%

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«Правление НБУ приняло постановление «О регулировании денежно-кредитного рынка» от 12 ноября 2014 года №719, которым, в частности, предусмотрено установить с 13 ноября 2014 года учетную ставку в размере 14,0%», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНацбанк может понизить учетную ставку, чтобы стимулировать кредитование

Напомним, что последний раз регулятор пересматривал уровень учетной ставки в июле этого года, повысив ее уровень на 3 п.п. – до 12,5%.

Согласно закону о Национальном банке Украины, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег. С мая прошлого года стоимость основных операций по рефинансированию, в частности еженедельные тендеры на срок до 14 дней, определяется на основе учетной ставки.