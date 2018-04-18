НБУ выпустил памятную монету "100-летие Украинского военно-морского флота" (фото)

Данные монеты выпущены в количестве одного миллиона штук, их розничная цена – 10 гривень.

Национальный банк Украины в среду, 18 апреля, ввел в обращение памятную монету номиналом 10 гривень по случаю 100-летия Украинского военно-морского флота.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

"НБУ 18.04.2018 ввел в обращение памятную монету Украины специального выпуска номиналом 10 гривень "100-летие создания Украинского военно-морского флота", – говорится в сообщении. Отмечается, что монеты выпущены в количестве одного миллиона штук. Розничная цена монеты – 10 гривень.

Так, на аверсе монеты изображены: вверху на матовом фоне – малый государственный герб Украины, справа на зеркальном фоне – стилизованные флаг военно-морского флота Украины тех времен и абрис военного корабля на волнах. На реверсе на фоне стилизованных волн изображена надпись 100, в нулях которого – роза ветров (векторная диаграмма, характеризующая направления ветра) и трезубец, наложенный на якорь, по обе стороны от которого годы: 1918, 2018.

Из истории флота. 100 лет назад Центральной Радой в начале 1918 года был принят ряд важных военно-морских законов, которые в то время имели декларативный характер, в том числе один из главных – "Временный закон о флоте".

Напомним, в 2017 году Национальный банк Украины году реализовал более 1,2 миллиона памятных монет.