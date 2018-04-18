НБУ создал базу руководителей банков
Национальный банк Украины разместил на своем сайте информацию о руководителях банков в форме базы с автоматизированной системой поиска информации по определенным реквизитам.
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Как сообщается на сайте НБУ, в базе содержатся фамилия, должность руководителя, наименование и реквизиты банка, а также сведения о периоде работы того или иного руководителя в банке.
Также Нацбанк обнародовал информацию о руководителях и владельцах существенного участия обанкротившихся финучреждений, которые ликвидируются по решению регулятора.
Нацбанк отметил, что источником информации являются данные банков, в связи с чем предложил сообщать о выявленных ошибках или неточностях.
Справка УНИАН. На начало марта в Украине работало 82 банка, имеющих лицензии на осуществление банковской деятельности.
Фонд гарантирования вкладов физлиц в настоящее время продолжает процедуру выведения с рынка 92 банков, ставших неплатежеспособными в период очистки банковской системы в 2013-2017 году.