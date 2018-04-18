Курс валют на завтра: НБУ опустил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 19 апреля: 100 USD – 2614,7772 гривни; 100 EUR – 3239,1860 гривни; 10 RUR – 4,2479 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2614,7772 (18 апреля – 2608,2873)

100 EUR – 3239,1860 (18 апреля – 3223,0606)

10 RUR – 4,2479 (18 апреля – 4,2657)

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Как сообщает УНИАН, 18 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,14/26,17 гривни/доллар.

По сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 2 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,37/32,40 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4016/0,4022 гривник/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1478 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 608 сделок на сумму 388,94 миллиона долларов.