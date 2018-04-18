МВФ предупреждает об угрозах для мировой финансовой системы

По мнению МВФ, риски снижения мировой финансовой стабильности за последние 6 месяцев несколько увеличились.

Угрозы для мировой финансовой системы растут, поскольку стоимость рискованных активов растет так же, как это было перед глобальным финансовым кризисом.

Об этом говорится в последнем отчете МВФ о глобальной финансовой стабильности, сообщает zn.ua со ссылкой на Bloomberg.

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По мнению МВФ, риски снижения мировой финансовой стабильности за последние 6 месяцев несколько увеличились.

"Финансовые уязвимости, которые накопились за годы необыкновенно низких процентных ставок и непостоянства, могут сделать турбулентным движение вперед и поставить под угрозу рост", - отметили в МВФ.

Инвесторы не должны "излишне расслабляться" из-за того, что пока не наблюдалось значительных проблем из-за резких активных распродаж финансовых инструментов, которые шокировали рынки в феврале.

"Оценки рискованных активов все еще растянуты на фоне появления некоторых кредитных динамических циклов вроде тех, которые наблюдались в поздний докризисный период. Это делает рынки открытыми для резкого затягивания в финансовых условиях, что может привести к неожиданной раскрутке страховых премий и переоценки рискованных активов", - отмечают в МВФ.