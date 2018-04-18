МВФ предупреждает об угрозах для мировой финансовой системы
Угрозы для мировой финансовой системы растут, поскольку стоимость рискованных активов растет так же, как это было перед глобальным финансовым кризисом.
Об этом говорится в последнем отчете МВФ о глобальной финансовой стабильности, сообщает zn.ua со ссылкой на Bloomberg.
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По мнению МВФ, риски снижения мировой финансовой стабильности за последние 6 месяцев несколько увеличились.
"Финансовые уязвимости, которые накопились за годы необыкновенно низких процентных ставок и непостоянства, могут сделать турбулентным движение вперед и поставить под угрозу рост", - отметили в МВФ.
Инвесторы не должны "излишне расслабляться" из-за того, что пока не наблюдалось значительных проблем из-за резких активных распродаж финансовых инструментов, которые шокировали рынки в феврале.
"Оценки рискованных активов все еще растянуты на фоне появления некоторых кредитных динамических циклов вроде тех, которые наблюдались в поздний докризисный период. Это делает рынки открытыми для резкого затягивания в финансовых условиях, что может привести к неожиданной раскрутке страховых премий и переоценки рискованных активов", - отмечают в МВФ.