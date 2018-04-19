Международный финансист: преследуя кремлевских олигархов, США фактически преследуют Путина

Санкции против семи олигархов полностью разрушают их бизнес, убежден международный финансист и инвестор Билл Браудер.

Новый этап американских санкций привел к значительной распродажи активов на российских рынках, который получил название «черный понедельник».

Об этом пишет издание The American Interest, передает Голос Америки.

В комментарии изданию финансист и правозащитник Билл Браудер подчеркнул, что эти санкции ударили по России сильнее, чем предыдущие.

"Преследуя этих олигархов, правительство США фактически преследует Путина", - пояснил Браудер. "Путин накопил огромныое состояния за последние 18 лет. Для того, чтобы это состояние удерживать – он это не может делать на собственное имя – он фактически назначил олигархов в качестве доверенных лиц. Он должен был это сделать потому что, если что-то держать на собственное имя, то те, кто об этом знает, смогут его шантажировать. Однако, этим он создал идеальную ситуацию для Запада, так как политически мы не можем ввести санкции против Путина. Однако, мы можем внести в санкционный перечнень его олигархов".

"Преследуя эту группу россиян, мы привлекли внимание Путина", - убежден Браудер.

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По мнению Браудера, предыдущие санкции против Геннадия Тимченко и других олигархов не сработали так хорошо из-за ряда причин. "Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберг и Кирилл Шамалов – это четыре человека в санкционном списке относительно нарушений в Украине. Однако, Тимченко, например, по сообщениям, за два дня до санкций, продал компанию своему юристу. Поэтому компания продолжает действовать без последствий с того времени.

Кроме того, ранее санкции были сосредоточены на апаратчиках, а не бизнесменам, в большинстве случаев, считает он.

Санкции против семи олигархов полностью разрушают их бизнес, убежден Браудер.

Любая компания американская, европейская или латиноамериканская, которая ведет бизнес в США, уже не сможет вести дела с этими олигархами, не рискуя нарушить санкции Министерства финансов США. Это справедливо как для лиц, которые вкладывают в их капитал, так и для компаний, как Microsoft , которые продают им программное обеспечение. Они не смогут пользоваться Microsoft Word, потому что тогда американская компания будет вести бизнес с ними. Поэтому каждый банк, каждая корпорация, любой, кто имеет контакты с Америкой должен прекратить контакты с этими лицами, отмечает Браудер.

Все лица в перечне: Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов осуществляют значительную деятельность на международном уровне. Они имеют значительные капиталовложения за рубежом. У них есть западные инвесторы к своим операциям в России. Теперь все останавливается.

Можете не сомневаться, что в наибольшем выигрыше от этого будут международные юридические фирмы. Все пытаются быстро понять, как не стать нарушителем американских санкций.

На вопрос, что будет происходить с акциями, которые есть в собственности этих олигархов, Браудер подчеркнул: "Они застряли. Скажем, кто-то имеет 100 акций General Motors. Они не могут их продать – они просто будут храниться. Банки захотят выйти из этих соглашений, поскольку они не будут иметь желания удерживать активы от имени этих лиц".

Для того, чтобы помочь олигархам, о чем заявлял Путин, российское правительство вынуждено будет «сжечь» значительный объем международных резервов, чтобы помочь этим компаниям удержаться на плаву. Поэтому, состоялась девальвация рубля – так как все понимают, что если центральный банк будет сжигать деньги, чтобы помочь российским олигархам под санкциями, то в резервах станет меньше валюты, и это ослабит рубль.

В долгосрочной перспективе, Россия будет становиться менее глобализирующей. Российская экономика уже слаба из-за распространения преступности, что затрудняет бизнес и поэтому в экономике преобладают крупные олигархи или государство, где бизнес базируется на использовании ресурсов.

"Не думаю, что это повлияет на политику России, потому что такого понятия, как российская политика нет, ведь в политической жизни России доминирует Путин", - убежден правозащитник.