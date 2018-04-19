Минфин объявил победителей конкурса в набсовет государственного «Укргазбанка», среди которых два иностранца

В состав набсовета войдут поляк Славомир Коняс, британец Шреник Давда, а также Теймур Багиров и Юрий Драганчук.

Конкурсная комиссия определила победителей отбора на должности четырех независимых членов наблюдательного совета государственного «Укргазбанка».

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, первым победителем конкурса стал гражданин Польши Славомир Коняс, который является бизнес-партнером по вопросам стратегии Banca Comerciala (Румыния) и в марте 2016 года занимал должность главного операционного директора и члена правления Alpe-Adria-Bank DD (Хорватия).

Вторым победителем стал гражданин Великобритании Шреник Давда, работающий независимым членом набсовета «Укргазбанка», а также партнер Necp LLP (Лондон), член консультативного совета Mobile Ltd (Лондон) и доверительный управляющий образовательного фонда TMT (Кения).

Третьим победителем стал Теймур Багиров, уже являющийся независимым членом набсовета «Укргазбанка», а также независимым директором ряда страховых компаний в Украине из состава UNIQA Group (Австрия).

Четвертым победителем стал Юрий Драганчук, работавший старшим юристом юридической фирмы «Саенко Харенко» и сопровождавший международные коммерческие проекты, IPO, выпуск еврооблигаций, реструктуризации, сделки слияния и поглощения, привлечение инвестиций на рынках капитала в банковском и финансовом секторах.

Минфин отметил, что комиссия определила победителей по результатам собеседований с 30 участниками конкурсного отбора и их оценки в соответствии с установленными критериями с привлечением международных компаний по поиску персонала Ward Howell и Pedersen and Partners в Украине.

По информации Минфина, представители международных организаций, принимавшие участие в работе комиссии с правом совещательного голоса, включая Всемирный банк и представительство Евросоюза, высоко оценили прозрачность конкурсного отбора.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале «Укргазбанка» составляет 95%.