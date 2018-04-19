Минсоцполитики: 40% украинской экономики находится в тени

По словам министра, детенизация экономики является более важным фактором для увеличения фонда оплаты труда, чем экономический рост.

Детенизация экономики в Украине на сегодняшний день является более важным фактором для увеличения фонда оплаты труда, чем экономический рост.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

По его словам, примерно 40% украинской экономики находится в тени, а поэтому стандартные для развитых стран рецепты решения экономических проблем не действенны. Зато, отметил Рева, детенизация на сегодняшнем этапе даст денег больше, чем результаты экономического роста.

«Этот факт был доказан правительством в 2017 году. Весь фонд оплаты труда в 2016 году составил 584 миллиардов гривен, и Министерство экономического развития прогнозировало его рост на 82 миллиарда. Но Минсоцполитики заявило о заниженности этой цифры и спрогнозировало возможность роста фонда на плюс 212 млрд гривен. По факту, фонд оплаты труда в 2017 году составил 796 млрд грн. При 2,5% экономического роста мы получили 212 млрд гривень в бюджет - откуда эти деньги? Ответ очень прост - эти деньги пришли из теневой экономики, в результате повышения минимальной зарплаты вдвое», - пояснил министр.

Рева отметил, что из этого факта нужно делать практические выводы. «Скажем, если сегодня за первый квартал недополучено 6 млрд гривен поступлений, а Министерство финансов говорит, что денег нет, то их никогда и не будет, если минимальные зарплаты не повысить», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики Украины улучшила оценку роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,5% с 2,2% по оперативным оценкам.

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины в текущем году на уровне 3,2%.

По данным Госслужбы занятости, каждый третий работник, или около 5 млн человек, в Украине работают нелегально.

По словам главы Министерства социальной политики Украины Андрея Ревы, уровень теневой занятости в Украине в 2017 году сократился на 8% - до 3,7 млн с 4 млн работающих нелегально человек.