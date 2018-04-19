Курсы валют: гривня торгуется на уровне 26,24 за доллар

По сравнению с открытием торгов, гривня выросла к доллару на 3 копейки.

В четверг, 19 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,21/26,24 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня выросла к доллару на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,41/32,45 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4286/0,4294 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,2303 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 246 сделок на сумму 166,02 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 18 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,14/26,17 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,37/32,40 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4016/0,4022 грн/рубль.