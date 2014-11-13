Рубль из-за нефти и российской агрессии на Донбассе продолжает падать

Рубль сформировал в начале сессии четверга достаточно широкие торговые коридоры, показывая при этом в основном негативную динамику на фоне снижения нефти; внутридневные колебания останутся в зависимости от исполнения более-менее крупных объемов биржевых заявок и действий разнонаправленных факторов в условиях высоковолатильного свободного плавания, передает Reuters.

"Главными факторами динамики рубля в настоящий момент являются повышенный спрос на иностранную валюту со стороны населения и задержки в продаже выручки экспортерами. Помимо этого, участники валютного рынка пытаются предугадать следующие действия ЦБ по стабилизации ситуации после недавних масштабных устных интервенций и ограничения предложения ликвидности по операциям валютного свопа", - говорится в аналитическом обзоре банка ВТБ Капитал.

По мнению аналитиков банка, в свете этих факторов рубль сохранит относительно повышенную волатильность в ближайшей перспективе.

Читайте такжеЦены на нефть марки Brent впервые за четыре года упали ниже $80К 10.25 мск доллар США оценивался на Московской бирже в 46,04, что на 8 копеек выше закрытия вторника, евро набирает 30 копеек, оценивался в 57,32 рубля.

За первые 25 минут валюты сформировали торговые диапазоны 45,76-46,12 и 56,97-57,57, соответственно, при этом объем сделок в паре доллар/рубль расчетами "завтра" - менее $400 миллионов.

На стороне рубля шаги ЦБ по борьбе со спекуляциями против российской валюты: внезапные интервенции в случае угрозы стабильности и ограничение доступа банкам к рублевой ликвидности через валютные свопы с ЦБ до конца текущего месяца.

Остаются и надежды на налоговый период, стартующий 17 ноября, и продажу под него валютной выручки, которую могли придерживать экспортеры в пик девальвации.

Против, помимо дешевой нефти, выступают нестабильная ситуация на востоке Украины, а также неопределенность с насыщением спроса на валюту как со стороны корпоративного сектора под погашение внешних займов, так и населения в ситуации обесценивания рубля.