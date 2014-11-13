Трудности российских компаний с финансированием из-за санкций усугубятся - FT

Трудности российских компаний с финансированием будут продолжаться из-за западных санкций, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

Суверенный долг России находится на низком уровне и составляет 13% от объема производства, однако корпоративные внешние займы показали резкий рост: от $100 млрд десять лет назад до почти $660 млрд в июле этого года, говорится в статье. Значительная часть данных заимствований носит относительно краткосрочный характер и требует постоянного рефинансирования, добавляет издание.

Читайте такжеЕС готовит различные варианты будущих санкций против РФИз-за санкций ЕС и США у крупнейших российских банков и компаний ограничен доступ к внешнему финансированию, однако западные банки и финансовые институты отказываются финансировать даже те компании из России, которым вообще не грозят санкции, чтобы избежать любого потенциального риска, отмечает издание.

Москва надеялась, что на помощь придут китайские банки, но глава РЖД Владимир Якунин заявил Financial Times, что Азия не может заменить западное финансирование, говорится в статье.

Читайте такжеКитайские инвесторы из-за падения рубля отказались еще от одного российского проектаИнвесторы, главы корпораций и аналитики согласны в том, что единственным способом развернуть ситуацию для России является смена политики в отношении Украины и начало процесса отмены санкций, однако это кажется далекой перспективой, заключает издание.