Экономист рассказал, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины больше, чем война

Об этом заявил украинский экономист и профессор Питсбургского университета Тимофей Милованов.

По его словам, главные проблемы все те же - искажения в экономике, протекционизм и коррупция.

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"Если это изменить, экономический рост возможен. Прозрачные правила игры гораздо важнее для инвестора, чем острый конфликт в одной из частей страны. Правительству нужно убедить инвесторов, что правила игры меняются фундаментально, а не ситуативно", - подчеркнул экономист в интервью Новому вермени.

Полное интервью с Тимофеем Миловановым читайте в свежем выпуске журнала.