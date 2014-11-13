Экономист рассказал, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины больше, чем война
10:35, 13 ноября 2014Финансы
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Основной риск для инвесторов в Украине не военный.
Тимофей Милованов / Новое время
Об этом заявил украинский экономист и профессор Питсбургского университета Тимофей Милованов.
По его словам, главные проблемы все те же - искажения в экономике, протекционизм и коррупция.
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"Если это изменить, экономический рост возможен. Прозрачные правила игры гораздо важнее для инвестора, чем острый конфликт в одной из частей страны. Правительству нужно убедить инвесторов, что правила игры меняются фундаментально, а не ситуативно", - подчеркнул экономист в интервью Новому вермени.
Полное интервью с Тимофеем Миловановым читайте в свежем выпуске журнала.
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