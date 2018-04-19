В Украине почти треть из работающих банков нарушают нормативы – НБУ

Некоторые банки нарушают сразу по несколько нормативов.

В Украине 31 из 82 работающих банков по состоянию на 1 апреля 2018 года нарушают нормативы Национального банка Украины.

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Об этом свидетельствуют данные НБУ о выполнении банками экономических нормативов и лимитов открытой валютной позиции, публикацию которых регулятор начал на регулярной основе.

По информации НБУ, 3 банка нарушают норматив достаточности капитала, 3 банка – норматив краткосрочной ликвидности, 15 банков – норматив максимального риска на одного контрагента, 1 банк – норматив больших кредитных рисков, 19 банков – норматив кредитования связанных лиц, 10 банков – нормативы валютной позиции.

Некоторые банки нарушают сразу по несколько нормативов. В том числе банк «Форвард» нарушает 6 нормативов, «ВТБ Банк» - 4 норматива, «Кредит Днепр» - 3 норматива.

Согласно приведенным данным, все нормативы НБУ в полной мере выполняют 51 из 82 банков.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в марте впервые обнародовал данные о выполнении банками норматива адекватности (достаточности) капитала, согласно которым по состоянию на начало месяца у 4 из 84 банков значение этого норматива было ниже установленного минимума в 10%.