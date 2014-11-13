Нацбанк оставил ставки рефинансирования на прежнем уровне

По информации НБУ, ставка по депозитным сертификатам «овернайт» также остается без изменений – на уровне 7,5% годовых. Также на неизменном уровне остаются ставки по сертификатам НБУ на другие сроки: 9,5% на 7 дней, 10% на 14 дней, 10,5% на 29 дней, 11,5% на 43 дня, 12% на 85 дней.

Напомним, с 13 ноября Нацбанк повысил учетную ставку на 1,5 п.п. – до 14%.

До этого в текущем году регулятор повышал уровень учетной ставки дважды на 3 п.п. - до 12,5% в июле и до 9,5% в апреле. Вслед за повышением учетной ставки Нацбанк в таких же пределах повышал ставки рефинансирования.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году Нацбанк заявлял о намерениях постепенно снижать учетную ставку и в течение года проводил такое снижение дважды: до 6,5% с 13 августа и до 7% с 10 июня, в результате чего также снижались ставки по кредитам рефинансирования НБУ.

Читайте такжеНБУ 11 ноября предоставил банкам рефинансирование еще на 1,4 млрд гривеньСогласно закону о Национальном банке, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств.

Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег.