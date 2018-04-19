Нацбанк с начала года выявил 11 нелегальных обменников
15:41, 19 апреля 2018Финансы
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Всего регулятор проверил 264 небанковских пункта обмена валют.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины в первом квартале 2018 года провел 264 проверки пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, в ходе которых выявил 11 нелегальных обменников.
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Как сообщается на сайте НБУ, регулятор уведомил правоохранителей о нелегальных обменниках, а о выявленных в ходе проверок недостатках - руководителей соответствующих финучреждений с требованием дать пояснения и устранить выявленные недостатки.
Отмечается, что проверки проводились в Киеве, а также в Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ривненской, Черновицкой, Винницкой, Херсонской и Полтавской областях.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк за 2017 году провел 1018 проверок небанковских пунктов обмена валют, по результатам которых выявил 115 нелегальных обменников.
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