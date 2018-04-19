Минюст придумал новые наказания для неплательщиков алиментов: не пустят на выборы и могут посадить

По примеру ЕС могут ввести уголовную ответственность с тюремным сроком до 2 лет, если должник по алиментам уклоняется от общественно-полезных работ.

Министерство юстиции подготовило новый пакет законопроектов, которые предлагают усилить ответственность лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.

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Об этом министр юстиции Павел Петренко сообщил на брифинге в четверг, передает «Украинская правда».

"Сегодня подаем новый большой пакет законов, который называется" Чужих детей не бывает. Часть 2", - заявил он.

По словам министра, эти законопроекты предлагают еще больше усилить ответственность должников по алиментам.

Во-первых, рассказывает Петренко, это - увеличение размера алиментов при длительном наличии задолженности:

- не платишь 1 год и более - сумма долга автоматически увеличивается на 20%;

- не платишь 2 и более лет - сумма дополнительной оплаты достигнет 30%;

- не платишь от 3 лет - сумма долга увеличится на 50%.

Он подчеркнул, что эти средства будут направляться не в бюджет, а сразу на счет ребенка.

Во-вторых, для должников вводится новое наказание в виде недопуска к руководящим должностям на государственной службе и к участию в выборах.

Третья большая новация, говорит Петренко, по примеру ЕС введение уголовной ответственности с тюремным сроком до 2 лет, если должник по алиментам уклоняется от общественно-полезных работ.

Четвертое новшество - автоматический арест всех средств и имущества неплательщиков алиментов с момента возникновения долга, чтобы они не смогли скрыть средства на различных счетах и у родственников.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля 2018 года в Украине вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов.

Законом предусмотрено временное ограничение в праве выезда за пределы Украины должника, который не платит алименты.

Кроме того, к должнику, у которого есть задолженность по уплате алиментов в размере, который совокупно превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, могут применять следующие меры: временно ограничить его в праве управлять транспортным средством, пользоваться огнестрельным, пневматическим оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов и др., а также ограничить его в праве на охоту.

Также введен новый вид административного взыскания в виде социальных работ, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от работы или учебы время платных общественно полезных работ, вид которых будут определять органы местного самоуправления.

6 февраля был представлен реестр неплательщиков алиментов.

За первый месяц действия закона в пользу 450 тыс. детей в Украине было взыскано 254 млн грн алиментов.

Петренко заявлял, что Минюст совместно с Министерством образования и науки и Минсоцполитики нарабатывают законодательный механизм по увеличению минимального размера алиментных платежей.

По данным Министерства юстиции, в государстве около 3 млн детей проживают в неполных семьях, из них алименты не выплачиваются почти на 600 тыс.