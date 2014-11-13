Гривня на межбанке продолжает укрепляться после сильного падения

Котировки гривни по отношению к доллару на сегодняшнем открытии межбанковского рынка снизились на 1 копейку по сравнению со вчерашним закрытием, однако позже выросли.

Как сообщает УкрДилинг, по состоянию на 11:11 котировки гривни к доллару составили 15,7100/16,0300.

Котировки гривни к евро на этот момент времени составили 19,5935/19,9894.

Котировки гривни к российскому рублю на указанный момент составили 0,3393/0,3464.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни на межбанковском валютном рынке в среду, 12 ноября, к закрытию торгов выросли на 20 копеек по сравнению с закрытием предыдущего дня - до значений 15,7300/16,0500.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3394/0,3465.

Во вторник, 11 ноября, к закрытию межбанка гривня упала до нового исторического минимума - 16,25 за доллар.