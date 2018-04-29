Игры в монополию: как банкиры поделят зарплаты бюджетников

Банковский рынок Украины вновь стоит на пороге перемен. На этот раз они станут следствием обострившейся борьбы банков за право обслуживать зарплатные проекты бюджетников.

Так, Кабинет министров в начале сентября принял решение до 1 декабря перевести часть госструктур на расчетно-кассовое обслуживание в госбанки, подписав соответствующее протокольное решение. В этот список попали учреждения министерств внутренних дел, обороны и юстиции, Службы безопасности, Госспецсвязи, Госпогранслужбы, служб по чрезвычайным ситуациям и охране, фискальной и пенитенциарной систем. Следом за этим решением министерства и службы выдали соответствующие приказы своим подопечным. И маховик закрутился, вызвав бурную реакцию банковского сообщества и самих бюджетников.

Банкиры сообщили о тысячах обращений возмущенных клиентов, привыкших к определенным сервисам или сотрудникам учреждений. В ответ на обвинения коллег в нечестной конкуренции глава правления государственного «Ощадбанка» Андрей Пышный заявил, что никакого требования перевести бюджетников в госбанки, нет.

«Такого распоряжения нет и никогда не было», - сказал Пышный. Он назвал активную работу с бюджетниками со стороны госбанков стандартной практикой предложения своих услуг потребителям. «Вначале девяностых многие банки стали расти за счет того, что забирали часть клиентов из государственных банков. Но сейчас мы намерены конкурировать», - пояснил Пышный.

Отреагировало и Министерство финансов – «собственник» госбанков и инициатор нововведений. Согласно опубликованному 13 октября сообщению ведомства, победителями конкурса по определению уполномоченных банков, через которые может осуществляться выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений, являются 69 коммерческих банков.

Вроде бы, все утряслось. Но, как выяснилось, интриги продолжаются. На днях в распоряжение УНИАН попала телеграмма командующего войсками оперативного командования «Север», согласно которой подчиненные обязаны «обеспечить сотрудничество» с представителями государственных банков по вопросам банковского обслуживания личного состава. Командующий обосновывает свое требование выполнением протокольных сентябрьских решений Кабмина.

Таким образом, история с переделом рынка зарплатных проектов бюджетников продолжается. А крупнейшие банки деликатно напоминают регуляторам о европейских ценностях.

Банкиры в недоумении

Как пояснил УНИАН глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук, местные органы власти продолжают руководствоваться протокольным решением правительства, предписывающим перевести зарплаты бюджетников в госбанки.

«Это не было постановлением Кабмина, а протокольное решение, оно не является поручением перевести счета госпредприятий в госбанки. Но есть распоряжения отдельных руководителей местных органов власти, которые трактовали это именно так, и дали соответствующие поручения. Это нужно остановить, в любом случае сделать прозрачный процесс», - сказал он.

Банкир сообщил, что по результатам обращений нескольких авторитетных ассоциаций Минфин выдал разъяснение, что формальных указаний госпредприятиям не давал. Но, несмотря на это, процесс отбора банков требует большей прозрачности, а процедура конкурсного отбора – логического завершения.

«Прозрачность правил - на пользу всем, в том числе и государственным банкам. Искажение рынка конкуренции вредит всем участникам рынка. Процесс идет, сейчас он приобрел характер прозрачности и публичности, но пока не завершен. И мы заинтересованы, чтобы этот вопрос не откладывать», - добавил Лавренчук.

Глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек назвал процесс переманивания госструктур в госбанки «элементами нездоровой конкуренции».

«Ассоциация выступает против этого на рынке. Эффективность банка не всегда заключается в форме собственности. Тем более, что наши евроинтеграционные стремления не предусматривают таких преференций для одних, и дискриминации для других. Это незаконно и не оправдано с точки зрения эффективности. Ассоциация обращалась и в правительство, и в Национальный банк. И мы будем свою позицию отстаивать», - сказал он, подчеркивая, что для стран ЕС обслуживание госструктур частными банками – норма.

Банкир считает, что, прежде всего, правительству и НБУ необходимо поработать над стратегией государственных банков. «У нас очень много государственных банков, большая часть которых неэффективны, значительная часть вообще не работают. Они не прошли процесс оздоровления. Им нужна докапитализация. Правительство в лице Министерства финансов как акционер и руководитель наблюдательных советов государственных банков должно принять серьёзные меры по повышению их эффективности», - сказал он.

К слову, даже некоторые госбанки несколько удивлены идеями Кабмина. К примеру, глава правления государственного «Укргазбанка» Сергей Мамедов считает, что выбирать обслуживающие банки для бюджетных зарплатных проектов должен рынок. «Есть конкуренция, есть риски. Риски существуют и в сфере обслуживания тех же предприятий Министерства обороны, Службы безопасности. Давайте сделаем нормальные прозрачные условия, пропишем критерии. Если по сфере безопасности будут попадать только государственные банки, то так и будет происходить. Но нельзя проводить линию и говорить - эти должны обслуживаться здесь», - отметил он.

По словам банкира, с такими идеями по переделу рынка можно окончательно потерять возможность «разбудить» экономику. «Все банкиры знают: обслуживание зарплатного проекта предприятия является обязательным условием при его кредитовании. Если мы запретим банкам обслуживать зарплатные проекты, то мы должны быть готовы, проанализировать сумму финансирования, которую надо будет направить на перекредитование. Я думаю, сейчас это будет, мягко говоря, сложно. Поэтому я бы подходил к 10 декабря, к выбору обслуживающих банков, более тщательно», - подчеркнул он.

Между тем, регуляторы уже разработали новый порядок конкурсного отбора банков. Сам документ еще не обнародован, но некоторые детали известны.

Регуляторы в разработках

В Национальном банке на запрос УНИАН сообщили, что деталями вопроса обслуживания банками счетов госучреждений располагает только непосредственный инициатор этой истории.

«Национальный банк совместно с Минфином разработали перечень возможных критериев для отбора приемлемых банков, которые могут применяться в зависимости от того, какое решение будет принято Минфином», - говорится в комментарии НБУ.

В Минфине на запрос УНИАН ответили, что для участия в конкурсе по отбору банков, которые могут обслуживать зарплаты бюджетников, допускаются финучреждения, которые в течение последнего года до подачи документов не попадали под санкции НБУ и выполняют нормативы регулятора. Также банки-претенденты должны своевременно платить налоги и сборы, владеть облигациями госзайма на сумму не менее 20% регулятивного капитала. Помимо этого, нужно эмитировать карты украинской платежной системы. Минфин предупредил, что банки, которые ранее обслуживали бюджетников, лишаются такого права, если в трехмесячный срок не выполнят перечисленные требования. Но выплата зарплаты может осуществляться через эти банки или почтовыми переводами по письменному обращению работника.

На круглом столе 11 ноября эксперты из разных отраслей не пришли к единому мнению, нужно ли переводить госструктуры в госбанки. К примеру, советник главы СБУ Маркиян Лубкивский обосновал правильность такого выбора опасениями, что жизненно важные отрасли экономики государства оказались в финансовой зависимости от российских банков. «Служба безопасности Украины несколько раз сигнализировала об этом Кабинету министров, говоря о необходимости перевода предприятий государственного сектора экономики на обслуживание в госбанки», - сказал он.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко высказал мнение, что принципиально отдать госбанкам кредитование военных заказов и заводов, в то время как зарплатные проекты все же целесообразно обслуживать в банках, имеющих лучшую сеть и предлагающих более выгодные тарифы для клиентов. По его словам, банковский сектор сейчас нуждается в поддержке государства. «Государство должно создавать условия, чтобы банки чувствовали, что сфера гарантированно будет реализовываться, и если кредитовать предприятие из этой сферы, то там не будут меняться условия игры. А с этим у нас самая главная проблема – правила игры меняются постоянно», - подчеркнул он.

По мнению главы правления Института экономических исследований и политических консультаций Игоря Бураковского, на сегодня нет какого-либо стратегического плана перераспределить госсектор в пользу госбанков. «Вопрос сводится к двум простым вещам – вопрос зашиты персональных данных и возможность пользоваться поддержкой государства. Объективно любой государственный банк находится в более привилегированном положении, чем любой коммерческий банк. Я не готов сказать, какой это будет объем, пока все сводится к обороне и финансированию отдельных оборонных проектов», - отметил эксперт. Он также подчеркнул, что речь не идет обо всех бюджетных сферах. Но, по его словам, данная тема является постоянной дискуссией между банками все годы независимости.

Таким образом, структуры Минобороны могут стать клиентами исключительно госбанков уже в ближайшее время. Но на этом процесс передела рынка может не закончиться. Хотя, по мере реализации этого плана нужно четко уяснить, какова же цель: повышение качества, прозрачности и надежности бюджетных расчетов, или все-таки монополия на бюджетные деньги и новое пространство для коррупции? И, в конце концов, четко определить место государства в бизнесе – либо оно помогает бизнесу, либо само занимается бизнесом. Такие эпизоды в нашей биографии уже были, в СССР, и к чему это привело, широко известно.

Ольга Гордиенко (УНИАН)