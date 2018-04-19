Активы Нацбанка с начала года сократились на 5%

Наибольшее снижение активов произошло по ценным бумагам нерезидентов.

Активы Национального банка Украины в первом квартале 2018 года сократились на 5,4% - до 972 миллиардов гривень на 1 апреля.

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Как сообщается на сайте НБУ, в структуре активов наибольшее снижение произошло по ценным бумагам нерезидентов – на 10,5%, до 371 миллиарда гривень.

Обязательства НБУ за квартал сократились на 6% - до 810 миллиардов гривень, собственный капитал - на 1,9% - до 162 миллиардов гривень.

Как сообщал УНИАН, активы НБУ в 2017 году выросли на 85,511 миллиарда гривень, или на 9,1%, до 1,026 триллиона гривень на 1 января 2018 года, преимущественно за счет роста объема ценных бумаг нерезидентов.