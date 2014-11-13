19-летний сын российского олигарха купил сеть кинотеатров "из собственных средств"

19-летний студент Саид Керимов, сын российского олигарха Сулеймана Керимова, купил крупнейшую сеть кинотеатров в РФ "из собственных средств". Стоимость сделки составила несколько меньше 400 миллионов долларов, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

"Синема парк" владеет 30 кинотеатрами на территории РФ, состоящими из 281 зала. У ближайшего конкурента, "Формулы кино", кинотеатров 34, но залов - 249. Всего в России 3742 кинозала.

Раньше "Синема парк" принадлежала Владимиру Потанину. Издание отмечает, что в прошлом году Потанин продал телевизионный холдинг "Профмедиа" (каналы ТВ-3, 2х2, "Пятница") компании "Газпром-медиа" и собирался вместе с ним продать и сеть кинотеатров. Но сделка тогда не состоялась по решению "Газпром-медиа".

Сулейман Керимов, по данным Forbes, один из 20 самых богатых людей в России, его состояние журнал оценил в $6,9 млрд. С 2008 года он член Совета Федерации от Дагестана.