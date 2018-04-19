Валюта подорожает 20 апреля: НБУ снова опустил официальный курс гривни

Официальный курс НБУ на 20 апреля: 100 USD – 2622,5963 гривни; 100 EUR – 3247,2987 гривни; 10 RUR – 4,3093 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2622,5963 (19 апреля – 2614,7772)

100 EUR – 3247,2987 (19 апреля – 3239,1860)

10 RUR – 4,3093 (19 апреля – 4,2479)

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Как сообщал УНИАН, 19 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,19/26,22 гривни/доллар.

По сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 5 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,41/32,45 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4288/0,4296 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2260 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 624 сделки на сумму 405,34 миллиона долларов.