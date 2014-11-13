Гривня на межбанке резко усилилась до 15,90 за доллар и 19,81 за евро

Котировки гривни по отношению к доллару к середине торгов на межбанковском валютном рынке поднялись до 15,5600/15,9000, сообщает УкрДилинг.

Котировки гривни к евро на 12:00 составили 19,3799/19,8145.

Котировки гривни к российскому рублю на указанный момент составили 0,3348/0,3425.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни по отношению к доллару на сегодняшнем открытии межбанковского рынка снизились на 1 копейку по сравнению со вчерашним закрытием, однако позже выросли.

По состоянию на 11:11 котировки гривни к доллару составляли 15,7100/16,0300.

Котировки гривни к евро на этот момент времени составляли 19,5935/19,9894.

Котировки гривни к российскому рублю на указанный момент составляли 0,3393/0,3464.

Котировки гривни на межбанковском валютном рынке в среду, 12 ноября, к закрытию торгов выросли на 20 копеек по сравнению с закрытием предыдущего дня - до значений 15,7300/16,0500.

Во вторник, 11 ноября, к закрытию межбанка гривня упала до нового исторического минимума - 16,25 за доллар.