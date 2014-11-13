НБУ сегодня продавал банкам доллары по курсу 15,54 грн

Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса, проведенном 13 ноября, продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,5476 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, общий объем заявок на покупку валюты, поданный банками, составил 25,7 млн долл., минимальный курс доллара, заявленный участниками аукционов, составил 15,5100 грн/долл.

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