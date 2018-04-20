МВФ и Украина подпишут новую программу в 2020 году - прогноз Нацбанка

10:35, 20 апреля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка.

"Ключевым предположением прогноза является сотрудничество с МВФ по программе EFF в 2018 году и подписание новой программы в 2020 году", - говорится в отчете.

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Теги: #прогноз Нацбанка#сотрудничество с МВФ