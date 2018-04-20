МВФ и Украина подпишут новую программу в 2020 году - прогноз Нацбанка

НБУ надеется продолжить сотрудничество с МВФ и подписать новую программу в 2020 году.

Макроэкономической прогноз Национального банка базируется на сценарии, согласно которому Украина получит новую программу финансирования от Международного валютного фонда с 2020 года. Читайте такжеВ МВФ не видят возможностей для повышения "минималки" в Украине Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка. "Ключевым предположением прогноза является сотрудничество с МВФ по программе EFF в 2018 году и подписание новой программы в 2020 году", - говорится в отчете.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter