МВФ и Украина подпишут новую программу в 2020 году - прогноз Нацбанка
10:35, 20 апреля 2018Финансы
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НБУ надеется продолжить сотрудничество с МВФ и подписать новую программу в 2020 году.
Иллюстрация REUTERS
Макроэкономической прогноз Национального банка базируется на сценарии, согласно которому Украина получит новую программу финансирования от Международного валютного фонда с 2020 года.
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Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка.
"Ключевым предположением прогноза является сотрудничество с МВФ по программе EFF в 2018 году и подписание новой программы в 2020 году", - говорится в отчете.
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