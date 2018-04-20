Нацбанк оценивает рост экономики Украины в 2,1%

Внутренний спрос остался основным фактором экономического роста в первом квартале.

Национальный банк Украины оценивает рост экономики Украины в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,3%.

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Об этом говорится в инфляционном отчете регулятора.

"В начале 2018 года экономическая активность в реальном секторе экономики демонстрировала дальнейшее оживление благодаря росту доходов населения, благоприятной внешней конъюнктуре и высоким деловым ожиданиям. В то же время, в конце I квартала сдерживающим фактором стали сложные погодные условия. Несмотря на это, рост ВВП в первом квартале 2018 года, по оценкам НБУ, составил 2,3% в годовом измерении" - говорится в отчете.

НБУ отметил, что внутренний спрос остался основным фактором экономического роста в первом квартале. Частное потребление поддерживали дальнейшее повышение заработных плат и социальных стандартов, в том числе - повышение пенсий в конце прошлого года и минимальной заработной платы с начала 2018 года, а также улучшение потребительских ожиданий домохозяйств.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики Украины улучшила оценку роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,5% с 2,2% по оперативным оценкам.

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году до 3,4% при инфляции 8,9%, правительство - рост на 3% при инфляции 9%, Всемирный банк - рост 3,5% при инфляции 10%.