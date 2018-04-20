Украина в марте выплатила $1,4 миллиарда внешних долгов - Гройсман

По словам Гройсмана, Украина должна расплатиться по долгам и аккумулировать средства для улучшения жизни граждан.

Украина в марте выплатила 1,4 миллиарда долларов бюджетных средств по внешним долгам.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе Часа правительства в Верховной Раде.

"Что касается единого казначейского счета - мы прожили первый квартал, и в марте месяце, к вашему вниманию, украинское правительство заплатило по внешним долгам, внимание, 1 миллиард 400 миллионов долларов. Конечно, нам нужна внешняя поддержка", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, Украина должна расплатиться по долгам и аккумулировать средства для улучшения жизни граждан.

"Я хочу, чтобы мы отдали все долги, стали независимым государством, чтобы мы перестали отдавать то, что брали до нас, а чтобы начали аккумулировать то, что будем отдавать украинским гражданам", - подчеркнул Гройсман.