Нацбанк повысил официальный курс гривни на 18 копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 13 ноября с 14:00 регулятор установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1556.0000 грн (с 14.00 12 ноября – 1574.9624);

100 евро – 1939.8652 (с 14.00 12 ноября – 1956.7333);

10 российских рублей – 3.3579 (с 14.00 12 ноября – 3.4274).

Читайте такжеГривня на межбанке резко усилилась до 15,90 за доллар и 19,81 за евроКак сообщал УНИАН, Национальный банк на протяжении нескольких дней сильно понижал официальный курс гривни к доллару.