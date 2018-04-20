Не раньше 2019 года: Минсоцполитики предлагает повысить "минималку" до 5 тысяч

Рева также предложил принять законопроект об уплате ЕСВ со всей суммы заработной платы, а не только со ставки.

Министерство социальной политики Украины считает необходимым повысить минимальную заработную плату в этом году до 4200 гривень и до 5000 гривень с 2019 года.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на министра социальной политики Андрея Реву.

По словам министра, актуальными приоритетными проектами, над которыми сегодня работает Министерство социальной политики, являются повышение минимальной зарплаты до 4200 гривень в этом году и до 5000 со следующего года, согласование законопроекта о повышении пенсий военнослужащих, разработка законопроекта о занятости, принятие законопроекта о социальных услугах.

Также в пресс-службе отметили, что приоритетным заданием министерства также является принятие законопроекта об уплате единого социального взноса (ЕСВ) со всей суммы заработной платы (ставка и премия - УНИАН), принятие законопроекта об адресной государственной социальной помощи и внедрение реформы системы предоставления услуг людям с инвалидностью.

"Выполнение поставленных задач позволит качественно изменить систему социальных услуг в Украине, на практике обеспечив принцип справедливости и поставив на первое место интересы и права каждого человека", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривень с 3200 гривень.

В декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой повысить минимальную заработную плату в 2018 году до 4100 гривень. Бюджет на 2018 год предусматривает повышение минимальной зарплаты до 3723 гривень. При этом в законе о госбюджете говорится: "Кабинету министров Украины на основе мониторинга выполнения Государственного бюджета Украины по итогам первого квартала 2018 рассмотреть вопрос о возможности повышения размера минимальной заработной платы с определением его на уровне 4200 гривень в месяц со второго квартала 2018 года".

По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, решение о возможности повышения размера минимальной зарплаты до 4100 гривень будет принято с учетом экономических итогов первого квартала 2018 года.