В Нацбанке решили, что котировки гривни на межбанке освещаются неправильно

Об этом сообщил журналистам начальник управления валютных операций и анализа финансовых рынков НБУ Сергей Пономаренко.

«Нужно анализировать объективную информацию. Когда рынок был ликвидным, было много соглашений, эти системы отражали реальное положение вещей. Сегодня есть системы, в которых банки показывают свои «желания» - «УкрДилинг» и «TRDATA», а количество сделок и их объемы не отражают. Потому, если кто-то поставит свою продажу по 17 на 50 тыс. долларов, к примеру, то мы констатируем, что рынок уже дорос до 17, это не будет правдой. Это будет давать неправильный месседж участникам рынка», - сказал Пономаренко.

Чиновник рекомендовал обращать внимание на данные о фактически проведенных сделках купли-продажи валюты, а не «пожелания» участников рынка, которые могут не воплотиться на практике. «К примеру, выставили курсы: покупка – 15, продажа – 17. И провели сделку фактически по 15,8. Говорить о том, что продажи идут по 17, в таком случае не объективно», - подчеркнул он.

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По словам Пономаренко, одна-две заявки, по которым могли даже не состояться сделки, не отображают реальное состояние вещей. «Поэтому лучше ориентироваться на фактическую информацию о том, что произошло. Она реально покажет, где рынок», - пояснил он.

Чиновник от имени Национального банка обратился к журналистам с просьбой объективно освещать колебания курса гривни, ссылаясь на подтвержденные статистические данные по валютному рынку. Он напомнил, что на сайте регулятора постоянно публикуется статистика средневзвешенного курса межбанковского валютного рынка, которая обновляется каждые полчаса.

Ранее УНИАН сообщал, что в НБУ придумали, как выйти на оптимальный курс гривни.