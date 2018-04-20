В оккупированном Крыму хотят создать криптовалютный фонд для обхода санкций
"Власти" аннексированного Россией Крыма рассматривают возможность создания криптовалютного фонда для иностранных инвесторов, чтобы обойти санкции зарубежных стран.
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера крымского "правительства" - постоянного представителя Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова.
"Мы эти схемы обхода санкций обсуждаем. Один из способов, кстати, - создание криптовалютного инвестиционного фонда в Крыму, где мы сможем аккумулировать криптовалютные ресурсы, переводить в обычные деньги и затем использовать их для реализации тех или иных инвестиционных проектов на крымской земле", - отметил он.
По словам Мурадова, инвестиции зарубежных частных компаний в крымскую экономику - одна из ключевых точек дискуссий, которые будут проходить на Ялтинском международном экономическом форуме.
Ранее сообщалось, что российские чиновники также разрабатывают криптовалюту, чтобы избежать международных финансовых санкций.