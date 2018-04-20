Больше своих запасов: Deutsche Bank по ошибке перевел $35 миллиардов
Deutsche Bank по ошибке перевел одной из бирж, с которой он ведет дела, залоговый платеж в размере 35 миллиардов долларов, что на 5 миллиардов превышает текущую капитализацию самого банка.
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Об этом сообщает CNN Money со ссылкой на информированные источники.
Сумма перевода была на 5 миллиардов долларов выше текущей капитализации Deutsche Bank.
Крупнейший банк Германии признал факт, но не сумму перевода. Неясно также, каким должен был быть правильный залог.
"Ошибка была обнаружена в течение нескольких минут, а затем исправлена", - заявил представитель DB Чарли Оливье.
Перевод был проведен еще в марте, за неделю до пасхальных праздников в Германии. Адресатом была указана клиринговая палата Eurex, принадлежащая Deutsche Boerse.
Банк не понес финансового ущерба, однако подобный сбой вызывает новые вопросы о надежности процедур оценки рисков и управления ими в Deutsche Bank, пишет агентство Bloomberg. Экс-CEO Джон Крайан, покинувший пост в начале апреля, неоднократно заявлял об успехах в этом направлении.