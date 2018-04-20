Без МВФ не справимся: Нацбанк рассказал о ситуации с финансами страны

НБУ ожидает поступления в 2018 году около $2 миллиардов кредита МВФ, что вместе с поддержкой других партнеров позволит нарастить международные резервы до $21,6 миллиарда.

Активизация усилий по продолжению сотрудничества Украины и Международного валютного фонда является критически важной для сохранения макрофинансовой стабильности в стране.

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Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

"Отсрочка необходимых шагов для возобновления сотрудничества с официальными кредиторами сужает окно возможностей в привлечении необходимого финансирования для осуществления пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах. Поэтому, по мнению Национального банка, для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важной является безотлагательная активизация усилий для продолжения сотрудничества с МВФ", - говорится в отчете.

При этом Национальный банк ожидает поступления в 2018 году около 2 миллиардов долларов кредита МВФ, что наряду с поддержкой других партнеров позволит нарастить международные резервы до 21,6 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что главной экономического проблемой Украины является давление внешнего долга в размере более 65 миллиардов долларов, большая часть которого была сформирована в 2007-2014 годах. В марте 2018 года Украина выплатила 1,4 миллиарда долларов внешних долгов.

Для продолжения сотрудничества с МВФ Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а правительство - привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры.

По мнению эксперта Atlantic Council, прекращение сотрудничества Украины и МВФ приведет к существенной девальвации гривни.