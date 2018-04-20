Гривня уступила доллару пару копеек

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 26,17/26,20 грн/долл.

В пятницу, 20 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,17/26,20 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня снизилась к доллару на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,21/32,24 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4286/0,4294 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,1820 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 290 сделок на сумму 169,24 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 19 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,19/26,22 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,41/32,45 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4288/0,4296 грн/рубль.