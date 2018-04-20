Плавная девальвация: банкир спрогнозировал курс гривни до конца года

При этом национальная валюта традиционно будет укрепляться в весенне-летние месяцы.

Национальная валюта Украины традиционно продолжит укрепляться до конца августа текущего года, после чего может плавно девальвировать до 29 гривни/доллар на конец года.

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Такими прогнозами поделился глава правления "Первого украинского международного банка" Сергей Черненко, ссылаясь на ожидания аналитиков финучреждения.

"В своих прогнозах мы ставим умеренно консервативные ожидания – курс 29", - сказал Черненко.

По его словам, гривня традиционно будет укрепляться в весенне-летние месяцы, после чего начнет плавно ослабевать с конца августа до пикового значения девальвации в этом году на уровне 29 гривни/доллар в декабре.

Банкир отметил, что нашей стране предстоит выплатить большие суммы денег по долгам в этом и следующем году, а также грядут президентские и парламентские выборы, но, несмотря на эти факторы, гривня продолжает укрепляться даже более активно, чем в прошлом году.

"Инструментов, чтобы справиться с пиковыми долговыми выплатами, у правительства достаточно", - считает Черненко.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины по официальному курсу НБУ укрепилась к доллару США в первом квартале 2018 года на 5,4%.

Государственный бюджет Украины на 2018 год предполагает среднегодовой курс гривни около 29,3 гривни/доллар и курс на конец года – около 30,1 гривни/доллар.

Согласно данным опроса НБУ в первом квартале 2018 года, большинство представителей украинского бизнеса прогнозируют обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев в пределах 28-31 гривни/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.